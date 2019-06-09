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Как Александр Медведь тушил олимпийский факел в ведре с водой: «Всунул, вода выкипела, ведро прогорело и начал плавиться бетон»

В 1980 году на фирменном поезде «Белоруссия» в Минск прибыли гимнастка Ольга Корбут, а вместе с ней – олимпийский огонь, рассказали в фильме «Тайны Беларуси» на СТВ.


Столица БССР встретила его праздничным митингом на Центральной площади. По устланному цветами проспекту Ленина легендарный факел пронесли легкоатлетка Мария Иткина, футболист «Динамо» Виктор Янушевский, учёный Владимир Лабунов и другие знаменитости.

На стадионе «Динамо» эстафету феерично завершил трёхкратный олимпийский чемпион Александр Медведь.


Минску с погодой в тот день не повезло. Факелоносцев на проспекте Ленина накрыл проливной дождь!

Чтобы огонь не погас, олимпийский факел зарядили ракетным топливом. И потушить его было целым испытанием!


- Когда я подсоединил, загорелся факел – он горит, и таким пламенем! И, по неопытности, поставили просто ведро, чтобы я мог потушить. Когда я в ведро всунул этот факел, вода вся выкипела, ведро прогорело и начал плавиться бетон, рассказал Александр Медведь.


08:01 09/06/2019
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