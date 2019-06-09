- После ухода Громыко исчезла острота в центре поля.





- Да, Валерий вносил креатив. У него была плавающая позиция. Поэтому он оказывался связующим звеном между обороной и атакой. Вышел вместо него Корзун, который по своей сути разрушитель. Заменами хотел усилить игру в атаке. Но Лаптев вскоре попросил вынужденную замену. Потом Ковалев.





- В начале недели вы сказали, что не делите матчи на важные и не важные. В послематчевом интервью сегодня отметили, что ближайший матч с североирландцами определяющий. Не видите ли здесь противоречия?





- Не вижу. На игру с Германией поменял схему. Вышли другие люди, которые выполнили большой объем работы. Если бы взяли очки сегодня, то говорили бы, что это стратегически важные баллы. Но не взяли. Значит, теперь надо брать в следующем матче. Сейчас у североирландцев девять баллов. Если их не обыграем, то будет сложно догнать. Поэтому не лукавил. Противоречивых вещей в моих высказываниях нет.





- Не обидно, что не сбрили усы? (Криушенко в случае победы над немцами обещал сбрить усы -- Прим.)





- Да, не получилось зацепить очки. Но скорее обиднее нашим болельщикам, которые заждались побед.



