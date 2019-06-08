



"Контракт с Хацкевичем подписан на два года, но перед ним будет стоять жесткое условие — попасть в групповой турнир Лиги чемпионов.





Если этого не случится, то белорусский специалист все-таки покинет "Динамо". Скорее всего, без соответствующей в таких случаях компенсации", – сказал Спиваковский.





Для выхода в групповой этап ЛЧ "Динамо" нужно пройти два квалификационных раунда.