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Источник: Хацкевич покинет киевское "Динамо" без компенсации, если не выйдет в Лигу чемпионов

Ведущий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский подтвердил информацию о том, что в новом контракте главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича с клубом есть пункт о досрочном расторжении в случае невыхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.


"Контракт с Хацкевичем подписан на два года, но перед ним будет стоять жесткое условие — попасть в групповой турнир Лиги чемпионов.

Если этого не случится, то белорусский специалист все-таки покинет "Динамо". Скорее всего, без соответствующей в таких случаях компенсации", – сказал Спиваковский.

Для выхода в групповой этап ЛЧ "Динамо" нужно пройти два квалификационных раунда.

Football.by
20:22 08/06/2019
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