«В минском «Динамо» со скрипом формируют состав, но при этом прошла очередная неделя, а главного тренера все нет. Хотя с ним, как утверждает руководство, согласовывают те или иные кадровые решения. Все это выглядит забавно. Игроков с тренером обсуждают, но контракт не подписывают. Ладно бы потеряли ключи от офиса и печать, но подписываются же договоры с игроками. Правда, совершенно не видно, что команда решила проблемы с бюджетом. По слухам, правда, вернули прежнюю формулу с набором иностранцев – 6+1, что уже хорошо, но в Минске меняется все слишком часто, чтобы мы всерьез это обсуждали.





Новички последних трех дней оставляют равнодушными. Форвард Андрей Костицын и в прошлом сезоне не блистал, хотя и набрал 28 очков. Однако чаще всего он блистал в тот момент, когда были в порядке иностранцы. Сам он уже давно не определяет результат. Вернули Михаила Стефановича, а ведь он – главное белорусское разочарование последних лет. В 2008 году его выбрали в четвертом раунде драфта НХЛ, но в итоге ему и в КХЛ не нашлось места, не все получалось даже в высшей лиге и с 2015 года он выступал в ECHL или в чемпионате Белоруссии. Какой там КХЛ!









Дадут шанс форварду Дмитрию Желнеровскому. Конечно, с «Сарыаркой» он выиграл турнир, но в плей-офф не был лидером, а в позапрошлом сезоне опускался в чемпионат Казахстана. В общем, с таким составом хорошо бы было как раз в высшей лиге, да и то без гарантии победы в турнире», – сказал Шевченко.