8 июня в Жодино белорусы разгромили сверстников из Гибралтара. При этом после первого тайма перевес хозяев составлял всего 2 мяча.





Беларусь — Гибралтар — 10:0

8 июня. Жодино. Стадион «Торпедо».





Судьи: Й. Фрид, Н. Дотан, Р. Вайцман (все — Израиль)





Беларусь: Плотников, Кучинский, Швецов, Шкурдюк (Пилиповец, 77), Яцкевич (Глинский, 60), Эбонг, Шевченко (Бородин, 68), Петренко, Подстрелов (Альшаник, 60), Бахар, Федосов (Кленье, 60).





Гибралтар: Бэнда, Крисп (Эль-Хмиди, 73), Сантос (Рамирес, 46), Ронан (Писарро, 66), Ронко, Коттрел, Пэроди, Де Лос Сантос, Негретт, Брид (Макэлви, 73), Серра (Прескотт, 79).





Голы: 1:0 — Шкурдюк (32), 2:0 — Бахар (45+2), 3:0 — Подстрелов (55), 4:0 — Кленье (68), 5:0 — Альшаник (72), 6:0 — Бахар (74), 7:0 — Кленье (78), 8:0 — Петренко (80), 9:0 — Бахар (84), 10:0 — Кленье (90).





Предупреждения: Ронко (30), Коттрел (36), Крисп (47), Яцкевич (50), Негретт (90+2).





По три гола в составе сборной Беларуси забили Иван Бахар и Павел Кленье.





Это самая крупная победа в истории белорусской «молодежки». Прежний рекорд держался с 2007 года, когда белорусы разгромили сверстников из Сан-Марино со счетом 6:0.





Прямую путевку на молодежный Евро-2021 получит победитель отборочной группы. Еще 6 путевок достанутся лучшим из команд, занявших в своих группах вторые места.



