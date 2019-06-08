Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Президент Турции стал свидетелем на свадьбе полузащитника «Арсенала»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал на свадьбе полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила. Соответствующая видеозапись была опубликована в Twitter.

@Medyanin50Tonu / Twitter

На кадрах видно, как турецкий лидер вместе со своей женой Эмине Эрдоган присутствует на церемонии бракосочетания.

Как уточняет Daily Mail, торжество состоялось в Стамбуле. Глава государства сказал молодоженам напутственные слова и пожелал долгой совместной жизни.

Отмечается, что президента связывают с Озилом дружеские отношения. В частности, в прошлом году спортсмен подарил Эрдогану футболку клуба со своим автографом, после чего в штабе сборной Германии засомневались в необходимости включать игрока в заявку на чемпионат мира.

Озил выступал за сборную Германии с 2009 года, став в ее составе чемпионом мира в 2014 году. В активе хавбека 92 матча за национальную команду, в которых он забил 23 мяча.


11:14 08/06/2019
Поделиться


Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё