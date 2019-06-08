Президент Турции стал свидетелем на свадьбе полузащитника «Арсенала»

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На кадрах видно, как турецкий лидер вместе со своей женой Эмине Эрдоган присутствует на церемонии бракосочетания.





Как уточняет Daily Mail, торжество состоялось в Стамбуле. Глава государства сказал молодоженам напутственные слова и пожелал долгой совместной жизни.





Отмечается, что президента связывают с Озилом дружеские отношения. В частности, в прошлом году спортсмен подарил Эрдогану футболку клуба со своим автографом, после чего в штабе сборной Германии засомневались в необходимости включать игрока в заявку на чемпионат мира.





Озил выступал за сборную Германии с 2009 года, став в ее составе чемпионом мира в 2014 году. В активе хавбека 92 матча за национальную команду, в которых он забил 23 мяча.



