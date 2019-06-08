С Германией белорусская националка играла лишь однажды. 2008-м команда Бернда Штанге, хоть и в товарняке, но не поддалась будущим финалистам Евро (2:2).





Повторить достижение 11-летней давности парням Игоря Криушенко будет трудно. Против белорусов много факторов. Самый очевидный – разница в составах. Самый дешевый игрок бундестим стоит как вся белорусская команда.

Семерка самых дорогих белорусов по версии Transfermarkt.com:

Александр Мартынович («Краснодар»)





Михаил Гордейчук («Тобол»)





Павел Савицкий («Динамо» Брест) и Иван Маевский («Астана»)





Станислав Драгун (БАТЭ), Максим Володько («Арсенал» Тула) и Михаил Сиваков («Оренбург»)





А это трансферная стоимость игроков основы в матче против Северной Ирландии.





Стоимость всего нынешнего состава нашей команды, который использует Криушенко, – €18.75 млн.

Самые ценные немцы:

Лерой Сане («Манчестер Сити»)





Кай Хавертц («Байер»)





Йозуа Киммих («Бавария»)





Тимо Вернер («Лейпциг»)





Серж Гнабри («Бавария»)









Самый дешевый в бундестим – Свен Ульрайх (€4.5m). Если брать игроков основного состава – у Мануэля Нойера (€18m).