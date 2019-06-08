Беларусь на фоне Германии выглядит карликом – самый дешевый игрок основы немцев стоит, как вся наша сборная
В субботу Беларусь сыграет первый домашний матч отбора Евро-2020 – на «Борисов-Арену» приедут экс-чемпионы мира немцы.
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С Германией белорусская националка играла лишь однажды. 2008-м команда Бернда Штанге, хоть и в товарняке, но не поддалась будущим финалистам Евро (2:2).
Повторить достижение 11-летней давности парням Игоря Криушенко будет трудно. Против белорусов много факторов. Самый очевидный – разница в составах. Самый дешевый игрок бундестим стоит как вся белорусская команда.
Семерка самых дорогих белорусов по версии Transfermarkt.com:
Александр Мартынович («Краснодар»)
Михаил Гордейчук («Тобол»)
Павел Савицкий («Динамо» Брест) и Иван Маевский («Астана»)
Станислав Драгун (БАТЭ), Максим Володько («Арсенал» Тула) и Михаил Сиваков («Оренбург»)
А это трансферная стоимость игроков основы в матче против Северной Ирландии.
Стоимость всего нынешнего состава нашей команды, который использует Криушенко, – €18.75 млн.
Самые ценные немцы:
Лерой Сане («Манчестер Сити»)
Кай Хавертц («Байер»)
Йозуа Киммих («Бавария»)
Тимо Вернер («Лейпциг»)
Серж Гнабри («Бавария»)
Самый дешевый в бундестим – Свен Ульрайх (€4.5m). Если брать игроков основного состава – у Мануэля Нойера (€18m).
Последний свой матч Германия провела в марте против Нидерландов (победа 3:2). Тогда на поле выходил вот такой состав:
Суммарная стоимость – €553 млн
А всех игроков, которых использует Лев, Transfermarkt.com оценивает в невероятные €922 млн, что почти в 50 раз больше стоимости белорусов.
Фото: АБФФ, GettyImages, REUTERS/Wolfgang Rattay
09:00 08/06/2019