Иванич и Стойкович мотивировали демарш тем, что Сербия не признает независимость Косова. Кроме того, по сведениям СМИ, на футболистов оказывалось давление со стороны сербских радикальных фанатов. Также ожидается, что Тумбакович в скором времени будет отправлен в отставку.





"Я не собираюсь играть с командой Косова. Даже если в этом случае я больше никогда не попаду в сборную Черногории", — отметил бывший хавбек БАТЭ Иванич, которого цитирует sport.blic.rs.





Сборная Черногории без Иванича, Стойковича и главного тренера сыграла с косоварами вничью — 1:1.