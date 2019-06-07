Нападающий Андрей Костицын прокомментировал решение остаться в минском "Динамо" и выразил надежду, что в следующем сезоне команда выйдет в плей-офф КХЛ.





- Как настроение?





- Все хорошо, спасибо. Концовку сезона пропустил из-за травмы, но это позади. Уже полноценно тренируюсь, вышел на лед. Ничего не беспокоит. С оптимизмом смотрю вперед.





- Что скажешь о своем первом сезоне в "Динамо"?





- Конечно, плохо, что не попали в плей-офф. Весь чемпионат были перепады. Надо играть более стабильно. Мало забрасывали, не получалось большинство, хотя от игры в неравных составах зависит очень многое. Если бы где-то была получше реализация лишнего, то и исход некоторых матчей был бы иной. Думаю, все провели анализ и постараются не допускать прошлогодних ошибок. Начнется предсезонка, и будем работать над игрой "пять на пять", большинством и меньшинством.





- "Динамо" покинули трое молодых белорусов, причем Буйницкий забросил несколько шайб с твоих передач.





- Хоккей — командная игра. Не стал бы кого-то выделять. Да, хорошо с Димой понимали друг друга, создавали много моментов. Что-то реализовали. А так я рад за всех ребят. Они долго играли за "Динамо". Раз появился шанс попробовать силы в другом клубе, то почему бы и нет? Тем более, новые команды Криса, Буя и Лиса всегда борются за высокие места.









- Своей статистикой остался доволен?





- Все относительно. Главное, повторюсь, — чтобы не было перепадов в игре команды, в том числе по ходу отдельного матча. Тогда придет успех, и цифры будут приятнее.





- Что думаешь о новом сезоне?



