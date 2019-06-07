Криушенко: С Глебом пообщаемся после 11 июня
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко на пресс-конференции перед отборочным матчем ЧЕ-2020 против команды Германии, который пройдет в субботу, 8 июня, на "Борисов-Арене", сообщил, что пока не обсуждал с Александром Глебом его уход из БАТЭ.
- Общались ли вы с Глебом после его ухода из БАТЭ?
- Нет, еще не общался. Сейчас команда находится на сборе перед отборочными играми. Мы полностью концентрируемся на матче. После 11 июня обязательно пообщаемся. Узнаю о Сашиных планах. Не вижу никаких проблем.
Источник: pressball.by
17:50 07/06/2019