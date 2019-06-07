Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Криушенко: С Глебом пообщаемся после 11 июня

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко на пресс-конференции перед отборочным матчем ЧЕ-2020 против команды Германии, который пройдет в субботу, 8 июня, на "Борисов-Арене", сообщил, что пока не обсуждал с Александром Глебом его уход из БАТЭ.

- Общались ли вы с Глебом после его ухода из БАТЭ?

- Нет, еще не общался. Сейчас команда находится на сборе перед отборочными играми. Мы полностью концентрируемся на матче. После 11 июня обязательно пообщаемся. Узнаю о Сашиных планах. Не вижу никаких проблем.



Источник: pressball.by
17:50 07/06/2019
Поделиться


Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё