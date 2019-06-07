Андрей Костицын продлил контракт с минским "Динамо"

В минувшем сезоне Костицын в 50 матчах набрал 28 (14+14) очков, заработал 28 минут штрафа при показателе полезности +1. В списке клубных бомбардиров Андрей уступил всего один балл Теему Пулккинену.





Отметим, что всего в регулярных чемпионатах КХЛ на счету белоруса уже 203 (92+111) очка в 325 матчах.