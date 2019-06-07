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Андрей Костицын продлил контракт с минским "Динамо"

Нападающий Андрей Костицын подписал новый контракт с минским «Динамо» сроком на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Костицын в 50 матчах набрал 28 (14+14) очков, заработал 28 минут штрафа при показателе полезности +1. В списке клубных бомбардиров Андрей уступил всего один балл Теему Пулккинену.

Отметим, что всего в регулярных чемпионатах КХЛ на счету белоруса уже 203 (92+111) очка в 325 матчах.

Источник: tribuna.com
17:25 07/06/2019
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