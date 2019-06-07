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Буффону предложили место в «Барселоне»

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может перейти в испанскую «Барселону». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Джанлуиджи Буффон
Фото: Panoramic / ZumaPress / Globallookpress.com

Каталонцы рассматривают кандидатуру 41-летнего итальянца в качестве резервного голкипера. Он может стать сменщиком немца Марка-Андре тер Штегена. В материале также отмечается, что в Буффоне заинтересованы некоторые итальянские, немецкие и турецкие клубы.

5 июня стало известно, что Буффон ушел из французского ПСЖ. В составе парижан он выступал один год, выиграл чемпионат Франции и Суперкубок страны, пишет lenta.ru

До этого голкипер 11 лет играл за туринский «Ювентус». Вместе с «бьянконери» он 11 раз становился чемпионом Италии. Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.


09:53 07/06/2019
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