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Провести III Европейские игры в 2023 году хочет только одна страна

Заявку на проведение III Европейских игр в 2023 году подала только одна страна — Польша. Об этом сообщается на официальном сайте Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Польша готова организовать проведение соревнований в Кракове и других городах Малопольского воеводства.

Официально страна-хозяйка ІІІ Европейских игр будет названа на внеочередной генеральной ассамблее ЕОК. Она пройдет в Минске 22 июня, пишет euroradio.fm

I Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые с 21 по 30 июня 2019 года произойдут в Минске. Белорусские власти сетовали, что поддержку в организации игр международные спонсоры оказывать не захотели.


08:22 07/06/2019
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