Провести III Европейские игры в 2023 году хочет только одна страна

Польша готова организовать проведение соревнований в Кракове и других городах Малопольского воеводства.





Официально страна-хозяйка ІІІ Европейских игр будет названа на внеочередной генеральной ассамблее ЕОК. Она пройдет в Минске 22 июня, пишет euroradio.fm





I Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые с 21 по 30 июня 2019 года произойдут в Минске. Белорусские власти сетовали, что поддержку в организации игр международные спонсоры оказывать не захотели.



