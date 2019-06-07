Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции





Ахмад был вызван на допрос в связи с расследованием по делу о коррупции, которое проводится полицией Франции, пишет ru.oxu.az

Сообщается, что задержание главы футбола может быть связано с некоторыми нарушениями в сделках конфедерации с производителями футбольной формы.





Например, в этом году был расторгнут контракт с одним из известных мировых спортивных брендов.





Ситуацию уже прокомментировал президент ФИФА Джанни Инфантино.





«Я знаю, что есть некая турбулентность. Однако считаю нужным призвать вас в этот тяжелый для всех момент сохранять хладнокровие и дух солидарности. Пожалуйста, постарайтесь находить решения, а не проблемы», — заявил он.



