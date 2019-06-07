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Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции

Глава африканского футбола, а также вице-президент Федерации мирового футбола (ФИФА) Ахмад Ахмад был задержан в Париже.


Ахмад был вызван на допрос в связи с расследованием по делу о коррупции, которое проводится полицией Франции, пишет ru.oxu.az
Сообщается, что задержание главы футбола может быть связано с некоторыми нарушениями в сделках конфедерации с производителями футбольной формы.

Например, в этом году был расторгнут контракт с одним из известных мировых спортивных брендов.

Ситуацию уже прокомментировал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Я знаю, что есть некая турбулентность. Однако считаю нужным призвать вас в этот тяжелый для всех момент сохранять хладнокровие и дух солидарности. Пожалуйста, постарайтесь находить решения, а не проблемы», — заявил он.


08:17 07/06/2019
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