Определился второй финалист Лиги наций УЕФА

6 июня на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше «оранжевые» в дополнительное время взяли верх над англичанами, пишет sport.tut.b

Нидерланды — Англия — 3:1 (доп. время)

Голы: 0:1 — Рэшфорд (32, с пенальти), 1:1 — Де Лигт (73), 2:1 — Уокер (97, в свои ворота), 3:1 — Промес (114).





До 73-й минуты англичане были впереди, но Матейс де Лигт сумел сравнять счет, реабилитировавшись за свое нарушение, после которого в первом тайме был назначен пенальти в ворота голландцев.





Игра перетекла в дополнительное время, где мяч дважды побывал в воротах англичан. Сначала Кайл Уокер срезал его в свои ворота после удара Квинси Промеса, а затем отличился уже сам Промес.





Таким образом, 9 июня на стадионе «Драгау» в Порту в решающем матче Лиги наций УЕФА сразятся Португалия — Нидерланды.





А швейцарцы и англичане в этот же день в Гимарайнше поспорят за бронзу.





Победитель Лиги наций получит путевку на чемпионат Европы 2020 года (если не сможет завоевать ее в отборочном турнире к Евро).



