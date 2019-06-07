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Определился второй финалист Лиги наций УЕФА

Определился второй финалист Лиги наций УЕФА. Вслед за португальцами пропуск в решающий поединок получила команда Нидерландов.

6 июня на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше «оранжевые» в дополнительное время взяли верх над англичанами, пишет sport.tut.bу
Нидерланды — Англия — 3:1 (доп. время)
Голы: 0:1 — Рэшфорд (32, с пенальти), 1:1 — Де Лигт (73), 2:1 — Уокер (97, в свои ворота), 3:1 — Промес (114).

До 73-й минуты англичане были впереди, но Матейс де Лигт сумел сравнять счет, реабилитировавшись за свое нарушение, после которого в первом тайме был назначен пенальти в ворота голландцев.

Игра перетекла в дополнительное время, где мяч дважды побывал в воротах англичан. Сначала Кайл Уокер срезал его в свои ворота после удара Квинси Промеса, а затем отличился уже сам Промес.

Таким образом, 9 июня на стадионе «Драгау» в Порту в решающем матче Лиги наций УЕФА сразятся Португалия — Нидерланды.

А швейцарцы и англичане в этот же день в Гимарайнше поспорят за бронзу.

Победитель Лиги наций получит путевку на чемпионат Европы 2020 года (если не сможет завоевать ее в отборочном турнире к Евро).


07:19 07/06/2019
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