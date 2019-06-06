Расписание автобусов, которые развезут болельщиков в спальные районы Минска после игр сборной
Федерация футбола опубликовала маршруты автобусов, которые развезут болельщиков по спальным районам Минска, прибывших 9 июня с матча Беларусь — Германия и 12 июня с матча Беларусь — Северная Ирландия на дополнительных электропоездах.
Согласно расписания электропоезд прибывает в Минск на станцию «Минск-Восточный» в 01.29, а на станцию «Минск-Пассажирский» в 01.37.
От этих станций будут пущены восемь дополнительных автобусов.
От диспетчерской станции «Восточная» по маршрутам (отправление автобусов в 01.45):
Маршрут 1
ул. Свердлова — ул. Аранская — пр-т Партизанский — ул. Ванеева — ул. Ваупшасова — ул. Алтайская — ул. Ангарская — пр-т Партизанский до ДС «Шабаны».
Маршрут 2
ул. Свердлова — ул. Маяковского — Игуменский тракт — МКАД — ул. Уборевича — ул. Ташкентская — ул. Малинина — пр-т Рокоссовского — АВ «Восточный»
От станции «Минск-Пассажирский» (с улицы Бобруйской) по маршрутам (отправление автобусов в 01:55):
Маршрут 3
ул. Чкалова — ул. Брилевская — ул. Казинца — ул. Корженевского — ул. Кижеватова
Маршрут 4
пр-т Джержинского — МКАД — ул. Шаранговича — ул. Пономаренко
Маршрут 5
ул. Клары Цеткин — ул. Кальварийская — ул. Притыцкого — ул. Кунцевщина — ул. Матусевича
Маршрут 6
пр-т Победителей — ул. Радужная — ул. Тимирязева — ул. Орловская — ул. Сурганова — ул. Академическая — ул. Радиальная
Маршрут 7
ул. Ленина — ул. Богдановича — ул. Некрасова — ул. Я. Коласа — Логойский тракт — ул. Седых — ДС «Калиновского».
Маршрут 8
по пр-ту Независимости до станции метро Уручье.
Федерация просит болельщиков заранее определить, какой маршрут им наиболее подходит (номера маршрутов будут указаны на информационных табло автобусов) и максимально быстро занять места в автобусах.
21:41 06/06/2019