Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Возбуждено дело о банкротстве "Крумкачоў"

Экономический суд города Минска возбудил производство по делу о банкротстве ООО «Футбольный клуб «Крумкачы».

В определении суда сказано, что долги клуба превышают 353,5 тыс. рублей. При этом у компании в активах есть только имущество на сумму 8,4 тыс. рублей и «дебиторка» на 63,4 тыс.

Напомним, еще в августе 2017 года «Крумкачы» объявили сбор средств через краудфандинг. Для пиар-сопровождения кампании по финансовой помощи клубу девушки из группы поддержки Chili Girls провели тогда откровенную фотосессию.

В феврале 2018-го клуб из-за денежных затруднений не смог остаться в высшей лиге. В марте того же года Сергей Румас, который возглавлял Белорусскую федерацию футбола, прокомментировал ситуацию. 

Он сказал, в частности, что для «Крумкачоў» пошли на ряд уступок, но клуб это не оценил. Долги «Крумкачей» Румас тогда оценивал в $400 тыс. 


Преемником «Крумкачоў» стал клуб НФК, который сейчас выступает в первой лиге Беларуси.

Источник: officelife.media
18:00 06/06/2019
Поделиться


Блоги
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё