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«Он ещё не с нами»: о самочувствии Шумахера

Директор Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал о самочувствии одного из самых известных гонщиков Михаэля Шумахера, который несколько лет назад получил серьезные травмы на отдыхе в горах.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Советский спорт, промоутер рассказал, что Шумахер по-прежнему чувствует себя неважно. Заявление Экклстоуна прозвучало в трейлере к фильму о жизни Михаэля Шумахера.

«Он все еще не с нами. Однако в тот момент, когда ему станет лучше, он ответит на все наши вопросы», - подчеркнул директор Формулы-1. Премьерный показ картины в Австрии и Германии запланирован на начало декабря текущего года. Во время съемок фильма создатели постоянно были на связи с родственниками легендарного спортсмена. Очень часто они проводили консультации с супругой Шумахера. В фильме рассказывается о карьере и жизни известного гонщика. Однако самое большое внимание создатели уделят трагедии, которая произошла в его жизни несколько лет назад.

Во время катания на горных лыжах Шумахер упал и получил сильнейшую травму головы. Однако многие СМИ утверждают, что в последнее время состояние гонщика заметно улучшилось, и он больше не прикован к постели. Напомним, что трагедия произошла почти 6 лет назад на одном из курортов Альп.


09:39 06/06/2019
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