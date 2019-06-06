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Определился первый финалист Лиги наций

Сборная Португалии победила в полуфинале Лиги наций Швейцарию со счетом 3:1 и стала первым финалистом турнира.

Роналду оформил хет-трик
REUTERS/Susana Vera

Португальцы открыли счет на 25-й минуте. Криштиану Роналду выполнил идеальный штрафной и с дальней дистанции поразил угол ворот, пишет nv.ua
Швейцария отыгралась сразу в дебюте второго тайма. Арбитр после просмотра видеоповтора принял решение поставить пенальти в ворота Португалии, который реализовал Рикардо Родригес.

На 88-й минуте Роналду снова вывел португальцев вперед, а уже через две минуты оформил хет-трик и вывел свою сборную в финал турнира.

В другом полуфинале сойдутся сборные Англии и Нидерландов. Матч состоится завтра, 6 июня. Начало в 21:45 по киевскому времени.



09:14 06/06/2019
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