Определился первый финалист Лиги наций

Роналду оформил хет-трик

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Португальцы открыли счет на 25-й минуте. Криштиану Роналду выполнил идеальный штрафной и с дальней дистанции поразил угол ворот, пишет nv.ua

Швейцария отыгралась сразу в дебюте второго тайма. Арбитр после просмотра видеоповтора принял решение поставить пенальти в ворота Португалии, который реализовал Рикардо Родригес.





На 88-й минуте Роналду снова вывел португальцев вперед, а уже через две минуты оформил хет-трик и вывел свою сборную в финал турнира.





В другом полуфинале сойдутся сборные Англии и Нидерландов. Матч состоится завтра, 6 июня. Начало в 21:45 по киевскому времени.







