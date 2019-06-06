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Скандал: фанатов БАТЭ в футболках оскорбительного содержания не пустили на стадион в Гомеле

Группа болельщиков БАТЭ, приехавших в Гомель поддержать команду в матче очередного тура, не попали внутрь стадиона "Центральный". Их не пустили правоохранительные органы.


Гомельская милиция не пустила на трибуну борисовчан в майках с надписью и принтом, в котором не было ни намека на уважение хозяев. В знак солидарности остальные фанаты "желто-синих" в полном составе покинули сектор и поддерживали клуб за пределами стадиона. Им пришлось смотреть футбол на своих телефонах, — пишет by.tribuna.com.


08:00 06/06/2019
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