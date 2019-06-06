Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами





Соответствующее решение приняли на конгрессе ФИФА в Париже. Выборы прошли на безальтернативной основе. Примечательно, что Инфантино был избран главой организации "аккламацией" - его кандидатуру поддержали с помощью аплодисментов.





Теперь функционер из Швейцарии будет занимать должность до 2023 года.





"Спасибо всем – моей семье, друзьям, тем, кто меня любит и ненавидит. Сегодня я люблю всех вас", - сказал Инфантино после переизбрания.





Напомним, 49-летний швейцарец возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Тогда он сменил Йозефа Блаттера, который покинул пост из-за коррупционного скандала.



