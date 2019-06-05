Белорус Анатолий Гантварг выиграл международный турнир по шашкам
В шашечном турнире Salou Open, который завершился в Испании, победу одержал международный гроссмейстер из Беларуси Анатолий Гантварг, сообщает БЕЛТА. По итогам девяти туров он набрал 14 очков — пять побед и четыре ничьих.
Второе и третье места достались россиянам — Александру Шварцману и Александру Георгиеву.
Анатолий Гантварг победил на этом турнире в четвёртый раз. Ранее он становился победителем в 1998, 2000 и 2001 годах.
В соревнованиях среди женщин представительница Беларуси Ирина Пашкевич завоевала серебро — 12 баллов, победа досталась россиянке Матроне Ноговицыной — 13 очков.
В международном турнире в Салоу участвовали 123 игрока из 13 стран.
21:20 05/06/2019