Белорус Анатолий Гантварг выиграл международный турнир по шашкам





Второе и третье места достались россиянам — Александру Шварцману и Александру Георгиеву.





Анатолий Гантварг победил на этом турнире в четвёртый раз. Ранее он становился победителем в 1998, 2000 и 2001 годах.





В соревнованиях среди женщин представительница Беларуси Ирина Пашкевич завоевала серебро — 12 баллов, победа досталась россиянке Матроне Ноговицыной — 13 очков.





В международном турнире в Салоу участвовали 123 игрока из 13 стран.