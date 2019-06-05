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ПСЖ объявил об уходе легендарного Буффона

Итальянский голкипер покидает французский клуб после одного сезона.

Джанлуиджи Буффон / REUTERS

Французский "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона. Об этом сообщается в официальном аккаунте ПСЖ в Twitter. 

Представители ПСЖ и вратарь решили не продлевать контракт, который истекает 30 июня. "Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнер по команде. Желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все", - говорится в сообщении ПСЖ. 


Напомним, 41-летний Буффон выступал за ПСЖ с 2018 года. Голкипер провел в составе парижского клуба 25 матчей во всех турнирах и стал чемпионом Франции.

20:11 05/06/2019
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