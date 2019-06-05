Из 130 тысяч билетов на Евроигры меньше 15% купили иностранцы
Первые билеты на II Европейские игры поступили в продажу 1 декабря 2018 года и сейчас их распродано уже около 130 тыс., сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал Беларусь-1.
Львиную долю квитков приобрели белорусы. На долю иностранцев приходится всего 10-15% купленных билетов.
Высока вероятность, что в Беларуси билеты вынуждают покупать предприятия-организпции, которые потом втюхивают их своим работникам с "профсоюзной" скидкой, а, может, и вовсе бесплатно.
Вполне возможно, что билеты распространяют также через школы и ВУЗы, поскольку в реальности белорусы в большинстве своем не интересуются Евроиграми и уж тем более не стали бы отдавать на это деньги, которых у них и так не густо.
"Белорусский партизан"
13:21 05/06/2019