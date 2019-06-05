"Ислочь" готова заключить контракт с Глебом. Но...
Не факт, что готов сам футболист.
По сведениям pressball.by, ситуация с вероятным переходом Александра Глеба в "Ислочь" выглядит следующим образом.
"Волки" охотно готовы принять в свои ряды именитого полузащитника на озвученных условиях, однако решение остается за самим футболистом.
По всей видимости, Глеб рассматривает и другие варианты, среди которых нельзя исключать и завершение карьеры. В любом случае время у 38-летнего ветерана есть.
Сейчас в его семье ожидается пополнение, к тому же совершить переход в любой из белорусских клубов можно лишь в отведенный для этого период. Летнее трансферное окно в высшей лиге откроется 19 июля.
2 июня полузащитник расторг контракт с БАТЭ по соглашению сторон.
10:34 05/06/2019
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