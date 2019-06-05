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Диего Марадона выразил желание возглавить "Манчестер Юнайтед"

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины, почетный председатель брестского "Динамо" Диего Марадона заявил о желании возглавить "Манчестер Юнайтед". Он добавил, что при нем клуб сможет выигрывать трофеи.


"Если "МЮ" нуждается в тренере, я тот человек, который подойдет им, — приводит Four Four Two слова Марадоны. — Они продают много футболок по всему миру, но им нужно и выигрывать трофеи. Я могу сделать это для них. "Манчестер Юнайтед" долго был моей любимой английской командой. У них было так много отличных игроков и отличная команда под руководством Алекса Фергюсона". 

С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года. Затем он возглавлял клубы из ОАЭ — "Аль-Васль" (2011-2012) и "Аль-Фуджайра" (2017-2018). В 2018 году возглавил "Дорадос", который покинул в апреле текущего года, пишет Прессбол.



08:33 05/06/2019
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