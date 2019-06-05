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Игорь Шлойдо: слухи о нашем объединении с "Динамо" тяжело комментировать. Определенная тревога по этому поводу есть

Руководитель ФК "Минск" Игорь Шлойдо с тревогой воспринимает слухи об объединении его клуба с минским "Динамо".

Беседа с функционером состоялась в программе "Спорт-кадр" на канале "Беларусь 5"

- Ходят такие слухи о нашем объединении с "Динамо". Что один хозяин будет. Мне тяжело комментировать слухи, их, наверное, не стоит комментировать, но определенная тревога есть. У "Минска" есть свои болельщики, своя школа, в нашем коллективе играет больше своих воспитанников, чем в других клубах. В национальной сборной сейчас 5-6 наших воспитанников. 

Хочется пожелать минскому "Динамо" успехов, надеюсь, они там все свои дела скоро поправят — и организационные, и финансовые.


08:26 05/06/2019
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