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Белорус Хацкевич остается в киевском Динамо

По информации издания, стороны достигли принципиального соглашения об условиях нового контракта.

Сообщается, что запланированная на 5 июня встреча президента "Динамо" Игоря Суркиса и Александра Хацкевича будет носить рабочий характер. В частности, будут обсуждаться планы на предсезонную подготовку и вопросы потенциальных трансферов.

Отмечается, что контракт Хацкевича с "Динамо" уже истек и сейчас киевский клуб де-юре находится без тренера. СМИ сообщали как о возможном назначении в "Динамо" бывших игроков клуба, так и потенциальном приглашении иностранного специалиста.

Александр Хацкевич возглавил киевский клуб в 2017 году после ухода Сергея Реброва.
Liga
07:57 05/06/2019
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