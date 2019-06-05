Белорус Хацкевич остается в киевском Динамо
По информации издания, стороны достигли принципиального соглашения об условиях нового контракта.
Сообщается, что запланированная на 5 июня встреча президента "Динамо" Игоря Суркиса и Александра Хацкевича будет носить рабочий характер. В частности, будут обсуждаться планы на предсезонную подготовку и вопросы потенциальных трансферов.
Отмечается, что контракт Хацкевича с "Динамо" уже истек и сейчас киевский клуб де-юре находится без тренера. СМИ сообщали как о возможном назначении в "Динамо" бывших игроков клуба, так и потенциальном приглашении иностранного специалиста.
Александр Хацкевич возглавил киевский клуб в 2017 году после ухода Сергея Реброва.
07:57 05/06/2019