Кастер Семеня

Фото: Dia Dipasupil / Reuters





Суд постановил приостановить действие правила, согласно которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона могут быть допущены до соревнований под эгидой IAAF только при условии приема препаратов, снижающих уровень гормона в организме. Таким образом, Семеня сможет участвовать в турнирах, не принимая лекарства, пишет Лента.ру

В интервью южноафриканская спортсменка поблагодарила швейцарских судей за это решение, а также выразила надежду на то, что это позволит ей свободно соревноваться.





IAAF в феврале предложила спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона принимать специальные препараты. Семеня не согласилась и обратилась с апелляцией в Спортивный арбитражный суд, однако CAS ее не удовлетворил. После этого бегунья подала документы в Федеральный суд Швейцарии.





Семеня — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканка была вынуждена пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.



