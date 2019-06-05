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Николай Ходасевич: "Ислочь" является фаворитом в приобретении Александра Глеба

Спортивный журналист Николай Ходасевич поделился мнением по поводу перспектив полузащитника Александра Глеба, который расстался с БАТЭ и оказался перед выбором продолжения карьеры.


Мне кажется, Глеб этот год еще доиграет. При этом он не уедет за пределы Беларуси. Потому что его ждет знаменательное, радостное событие, с чем мы его и поздравляем. Он во второй раз станет отцом в самое ближайшее время. А значит, если продолжит карьеру, то это будет в пределах страны. А если еще сузить, в пределах Минской области. Ну куда он может пойти? Возможно, в минское "Динамо". 

Возможно, в жодинское "Торпедо". Возможно, еще куда-то. Мне кажется, фаворитом в приобретении полузащитника является "Ислочь". 

Это мое предположение. Во-первых, слухи о том, что "Ислочь" готова взять в свои ряды Глеба, уже ходили. Во-вторых, мы знаем, что Виталий Жуковский в хороших отношениях с Александром. В-третьих, это Минск, где можно играть – единственное, смущает синтетика. В-четвертых, "Ислочи", мне кажется, нужен Александр Глеб. Эта команда уже высоко забралась в чемпионате. Обыграла жодинское "Торпедо" в минувшем туре – героически, в меньшинстве. И вот Глеб на дистанции, конечно, игрок обоймы, для того чтобы на этих высоких позициях задержаться. 

И это еще имиджевый ход, становление и так далее. Глеб пригодился бы "Ислочи", мне кажется, – сказал Ходасевич в эфире программы "Бремя футбола".


pressball.by
07:26 05/06/2019
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