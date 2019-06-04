Пять белорусов попали в список реальных претендентов на драфт НХЛ

Автор портала The Hockey Writers, независимый скаут Ларри Фишер составил финальный рейтинг "проспектов", которые могут быть выбраны на ближайшем драфте НХЛ, который пройдет 21-22 июня в Ванкувере. В список из 350 претендентов вошли пять белорусов: Владислав Колячонок, Алексей Протас, Владимир Алистров, Евгений Оксентюк и Иван Дроздов.





Возглавили рейтинг нападающие Джек Хьюз, Каапо Какко и Василий Подколзин.





Фишер спрогнозировал белорусам следующие позиции (в скобках — место по итогам предыдущего рейтинга от 13 мая):





44 (53). Владислав Колячонок (защитник, "Флинт", OHL — 2-й раунд)





112 (124). Алексей Протас (нападающий, "Принс-Альберт", WHL — 4-й раунд)





129 (123). Владимир Алистров (нападающий, "Эдмонтон", WHL — 5-й раунд)





153 (174). Евгений Оксентюк (нападающий, "Шахтер" — 5-й раунд)





212 (173). Иван Дроздов (нападающий, "Динамо" Мн — 7-й раунд)







