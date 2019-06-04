Иностранный хоккейный тренер получил от Лукашенко необычный подарок

"Марк Хабшайд рассказывал, что Александр Григорьевич Лукашенко подарил ему какую-то шапку, он в ней даже выходил на тренировку как-то, у меня есть фото, — цитирует слова Протаса hockey.by . — Когда на нашей площадке был слит лёд, мы ездили кататься на другую, там было очень холодно, и он надел эту шапку".





Скорее всего, это давний подарок Лукашенко. Известно, что он встречался с тренером в 2005 году. В то время Хабшайд был главным тренером национальной хоккейной сборной Канады. Ему понравился тот холодный декабрьский день в Минске. И, как видим, он сохраняет шапку Александра Лукашенко уже второе десятилетие (если этот подарок не получил при случае позже).