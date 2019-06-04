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Иностранный хоккейный тренер получил от Лукашенко необычный подарок

Белорусский хоккеист, игрок молодёжной сборной нашей страны Алексей Протас рассказал о необычном подарке, который получил Марк Хабшайд, главный тренер его заокеанской команды "Принс-Альберт" (она выступает в WHL) от Александра Лукашенко.

"Марк Хабшайд рассказывал, что Александр Григорьевич Лукашенко подарил ему какую-то шапку, он в ней даже выходил на тренировку как-то, у меня есть фото, — цитирует слова Протаса hockey.by. — Когда на нашей площадке был слит лёд, мы ездили кататься на другую, там было очень холодно, и он надел эту шапку".

Скорее всего, это давний подарок Лукашенко. Известно, что он встречался с тренером в 2005 году. В то время Хабшайд был главным тренером национальной хоккейной сборной Канады. Ему понравился тот холодный декабрьский день в Минске. И, как видим, он сохраняет шапку Александра Лукашенко уже второе десятилетие (если этот подарок не получил при случае позже).

19:55 04/06/2019
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