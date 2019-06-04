В фан-зонах Европейских Игр будут продавать пиво

Об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.





«В фан-секторах, зонах отдыха будет продаваться пиво и не будет крепкого алкоголя», — сказал министр. «Это общемировая практика, она себя оправдывает», — добавил он.





Игорь Шуневич отметил, что беларуские правоохранители готовы к наплыву болельщиков Европейских игр. «Сколько бы гостей ни приехало, чем больше, тем лучше, милиция справится со своими задачами с точки зрения обеспечения безопасности, организации пропускного режима. С этим проблем не будет», — подчеркнул руководитель МВД.