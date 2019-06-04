Такие юные и уже "деды"!

5 июня в суде Октябрьского района Гродно начнется рассмотрение уголовного дела по обвинению трех учащихся Гродненского государственного училища олимпийского резерва. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч.ч.2,3 ст. 339 УК (хулиганство) и ч.1 ст. 206 УК (грабеж).









Во время проверки спортивных учреждений региона прокуроры заметили странную закономерность. В Гродненском училище олимпийского резерва довольно часто перспективные молодые спортсмены забирали документы через очень короткий срок после поступления.





Чтобы выяснить причину таких внезапных решений проверяющие обзвонили всех «отказников», пообщались с их родителями и узнали, что на протяжении нескольких лет учащиеся старших курсов притесняли или морально и физически издевались над младшими воспитанниками.





Родители одного из пострадавших юных спортсменов, который именно из-за «дедовщины» забрал документы, обратились с заявлением в правоохранительные органы и сообщили, что их сына заставляли стирать чужие носки, приносить еду, а также над ним провели обряд «крещения» или посвящения в свои ряды.





Во время процедуры должны были ударить парня по ягодицам, но тот, кто «посвящал» его, увлекся и так ударил парня, что сломал ему ребро.













По фактам «дедовщины» было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого, очевидно, вскрылись и другие подробности из неспортивной жизни воспитанников училища. Они станут известны в ходе оглашения в суде обвинительного заключения и допросов фигурантов дела.





Как сообщила пресс-служба Гродненского областного суда, слушания пройдут в открытом судебном заседании.



