Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Такие юные и уже "деды"!

В Гродно начинается процесс по делу о "дедовщине" в училище олимпийского резерва.

Такие юные и уже "деды"!
5 июня в суде Октябрьского района Гродно начнется рассмотрение уголовного дела по обвинению трех учащихся Гродненского государственного училища олимпийского резерва. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч.ч.2,3 ст. 339 УК (хулиганство) и ч.1 ст. 206 УК (грабеж).


Во время проверки спортивных учреждений региона прокуроры заметили странную закономерность. В Гродненском училище олимпийского резерва довольно часто перспективные молодые спортсмены забирали документы через очень короткий срок после поступления. 

Чтобы выяснить причину таких внезапных решений проверяющие обзвонили всех «отказников», пообщались с их родителями и узнали, что на протяжении нескольких лет  учащиеся старших курсов притесняли или морально и физически издевались над младшими воспитанниками.

Родители одного из пострадавших юных спортсменов, который именно из-за «дедовщины» забрал документы, обратились с заявлением в правоохранительные органы и сообщили, что их сына заставляли стирать чужие носки, приносить еду, а также над ним провели обряд «крещения» или посвящения в свои ряды. 

Во время процедуры должны были ударить парня по ягодицам, но тот, кто «посвящал» его, увлекся и так ударил парня, что сломал ему ребро.


Проверяющие выяснили, что подобное поведение учащихся старших курсов было не единичным и происходило  не без ведома директора училища, в прошлом военного, которого в декабре 2018 года уволили за «ущемление прав и законных интересов учащихся и факты необоснованного расходования государственных средств».

По  фактам «дедовщины» было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого, очевидно, вскрылись и другие подробности из неспортивной жизни воспитанников училища. Они станут известны в ходе оглашения в суде обвинительного заключения и допросов фигурантов дела. 

Как сообщила пресс-служба Гродненского областного суда, слушания пройдут  в открытом судебном заседании.


"Белорусский партизан"
11:41 04/06/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Собака в наморднике покусала 7-летнюю девочку в Гродно
Сын Юрия Жадобина уже в новых погонах
В Нидерландах для поиска пропавших детей стали использовать... банкоматы


Блоги
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё