



- Удивительная способность тренера хаять предшественников и коллег, работающих до него. Есть же какая-то профессиональная этика. В прошлый раз он анализировал работу действующего тренера "Динамо" (я про Рашовича). Сейчас Булыга негодяй. О каком минимуме речь в прошлом сезоне? Да за тухлую игру с Питером должен забыть дорогу в эту команду, как минимум, — написал Исаев на своей страничке в "фэйсбуке".



