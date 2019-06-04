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"Реал" возглавляет рейтинг УЕФА по итогам сезона. БАТЭ – 55-й

УЕФА обновил рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19.

Рейтинг рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.

Лидером рейтинга остается «Реал». Мадридский клуб набрал 146,000 очков.

1. «Реал» – 146,000
2. «Барселона» – 138,000
3. «Бавария» – 128,000
4. «Атлетико» – 127,000
5. «Ювентус» – 124,000
6. «Манчестер Сити» – 106,000
7. «Севилья» – 104,000
8. «ПСЖ» – 103,000
9. «Арсенал» – 101,000
10. «Порту» – 93,000

11. «Ливерпуль» – 91,000
12. «Челси» – 87,000
13. «Боруссия» Дортмунд – 85,000
14. «Рома» – 81,000
15. «Наполи» – 80,000
16. «Шахтер» – 80,000
17. «Тоттенхэм» – 78,000
18. «Манчестер Юнайтед» – 78,000
19. «Зенит» – 72,000
20. «Аякс» – 70,500
...

55. БАТЭ – 27,500…

132. «Динамо» Минск – 9,000

227. «Динамо» Брест – 4,375

228 «Шахтер» – 4,375

229. «Торпедо-БелАЗ» – 4.375

230. «Неман» – 4.375


Топ-10 команд по очкам в сезоне-2018/19:


1-2. «Барселона», «Челси» – 30,000
3. «Ливерпуль» – 29,000
4. «Аякс» – 27,000
5-6. «Арсенал», «Тоттенхэм» – 26,000
7. «Манчестер Сити» – 25,000
8. «Айнтрахт» – 24,000
9-10. «Порту», «Валенсия» – 23,000

Источник: tribuna.com
10:03 04/06/2019
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