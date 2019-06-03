Во время одной из самых опасных в мире гонок вновь погиб спортсмен

Мэтисон участвовал в гонке на 60,7 километра. В начале третьего круга он попал в аварию, в которой получил смертельные травмы. После этого заезд был прекращен, ее победителем был признан англичанин Питер Хикман. Мэтисон участвовал в TT Isle of Man с 2014 года.





После объявления о смерти гонщика в его Twitter-аккаунте появился пост, написанный супругой Натали. Он выложила фотографию мужа с подписью: «Это не то, что я бы хотела написать, но что поделать... Дейли сейчас спит и видит сны. Это все, что я могу сказать сейчас. Последняя фотография моего мужа при жизни была сделана, когда он был так счастлив и так горд тем, что он участвует в гонках».





Isle of Man проводится с 1907 года и считается одной из самых опасных гонок в мире. Так, в 2018 году здесь погибли два гонщика. Годом ранее в смертельные аварии попали еще трое спортсменов. Всего же гонка унесла жизни 259 гонщиков.