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Мишель Платини: Инфантино возглавляет ФИФА не по праву и не вызывает никакого доверия на этой должности. 10 лет его "рвало" от ФИФА

Бывший президент УЕФА Мишель Платини обрушился с критикой на руководителя ФИФА Джанни Инфантино.

"Он очень хороший юрист, прекрасный генеральный секретарь, но он возглавляет ФИФА не по праву и не вызывает никакого доверия на этой должности. 10 лет его "рвало" от ФИФА. Когда я говорю "рвало", я немного преувеличиваю, но все знают, что он постоянно критиковал эту организацию. Как он может продвигать женский футбол, если он всегда смеялся над ним? Инфантино никогда не верил в него", — цитирует Платини L’Equipe. 

Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2016 год и покинул организацию по итогам коррупционного скандала. Инфантино в том же году занял должность президента ФИФА после того, как его предшественник Йозеф Блаттер был обвинен в аналогичных нарушениях.

17:37 03/06/2019
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