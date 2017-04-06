В преддверии Минского полумарафона: как не умереть на дистанции

Рассказываем как обезопасить себя и не превратить пробежку в последний забег.





21 апреля в Гомеле, где третий год подряд проходит «Экомарафон», который организует Белорусская федерация легкой атлетики, погиб 43-летний Юрий Блинов, пианист, один из учредителей футбольного клуба “Крумкачы”. Юрий успел пробежать 21 километр и упал за 5 метров до финиша.





Официальной причиной смерти назвали сердечную недостаточность.





Ранее, в 2017 году на том же марафоне после первого километра стало плохо 63-летнему учителю физкультуры. Он бежал дистанцию 6.3 километра. Спасти мужчину не удалось.





Марафоны — это серьезное испытание для каждого человека. К сожалению, иногда люди забывают о том, что бег полезен до тех пор, пока он умеренный и в удовольствие. В итоге желая сделать классную фотографию с медалью на финише, все больше и больше людей подвергают здоровье неоправданному риску.





Пропорционально с «бумом» на участие в забегах, в прессе растет количество сообщений о преждевременной гибели людей на марафонах, а распространенными поисковыми запросами в интернете становятся «как подготовиться к марафону за месяц или три месяца».





Если есть спрос, то появляется и предложение и все больше сомнительных фирм предлагает свои услуги, чтобы подготовить людей к участию в самые короткие сроки. Участники марафонов и медики утверждают, чтобы успешно пробежать длинную дистанцию нужно сначала адаптировать сердечно-сосудистую систему и это займёт довольно продолжительное время – вплоть до года тренировок.





В итоге мы получаем ситуацию, когда плохо подготовленные люди регистрируются на достаточно серьезные дистанции, что, в некоторых случаях приводит к смерти.





После этих случаев условия допуска к забегу в Гомеле не изменились — организаторы как и прежде требуют от каждого участника, вне зависимости от дистанции, медицинскую справку об общем состоянии здоровья или расписку, что те самостоятельно несут ответственность за свое здоровье, ведь индивидуально за подготовкой каждого участника не проследить. На протяжении всей дистанции бегунам выдают воду и оказывают медицинское сопровождение.









Ученый-исследователь и профессор медицинских наук Дональд Редельмайер считает, что смерти среди марафонцев не должны отпугивать здоровых людей от занятий спортом. Он провёл исследование среди 3 млн. человек, которые участвовали в марафонах общей дистанцией 23 млн. километров за тридцатилетний период.





Результаты показали, что шанс смерти на марафоне всего 1 на 100.000. Причём 5% всех погибших умерли на дистанции до 21.1 километра, а 50% на последних километрах из 42-х. Для сравнения, от того же отравления алкоголем, по статистике «Белстата», при общей смертности населения в 116 тысяч, умерло 1 461 человека.





Учёный поясняет, — «Есть эффект эйфории, когда толпа и фотографы заставляют нас на последних километрах пускаться в финишный рывок. Эти последние 2 км в 10 раз опаснее, чем вся дистанция». Поэтому он советует не напрягаться перед финишем, чтобы не навредить себе.





Существует огромный риск для людей с хроническими заболеваниями и людей, которые раньше не уделяли должного внимания спорту или не привыкли к бегу на большие дистанции.





Исследование показывает довольно низкий уровень риска по соотношению ухудшения самочувствия и среди общего количества подготовленных участников марафонов, а также то, что умеренный бег на небольшие дистанции наоборот помогает укрепить сердечно–сосудистую систему.





По словам врача национальной команды Беларуси по легкой атлетике Аркадия Кириллова, спортсменам – тем, кому за 30, и кто бегает марафоны, нужно тщательно следить за своим здоровьем. Проблемы с сердцем можно выявить на ЭКГ, кроме того обязательно периодически проверять уровень холестерина и сахара в крови. Не стоит забывать и про гемоглобин, который отвечает за доставку кислорода к тканям.





Самым лучшим вариантом будет сделать коронарографию, чтобы увидеть состояние коронарных сосудов. Следует заметить, что исследования сердца должны проходить и во время физических нагрузок, потому что некоторые патологии сложно обнаружить в состоянии «покоя».









— Марафон в 42 километра я пробежал всего один раз, в основном это меньшие дистанции — полумарафоны, забеги на 16, 10 километров. В 2016 году я впервые принял участие в забеге на 10 километров – еще за несколько месяцев до старта такая дистанция казалась мне каким-то сумасшествием.





После десятки я решил замахнуться на очередную «невероятную» дистанцию – полумарафон. Готовился всю зиму не смотря на снег и мороз. И в процессе понял, что бег – это моё.









В моральном плане бег для меня – это хорошее развлечение, как бы это странно не звучало для людей, которые далеки от пробежек. Для тренировок наиболее привычные дистанции 5 и 10 км, а на соревнованиях больше всего люблю полумарафоны.





Каждый забег для меня мини-праздник и я не ставлю для себя каких-то высоких целей, потому что я не профессиональный спортсмен. Я бегаю для здоровья – психического и физического.





Бывает, что за один забег переживаешь целую гамму эмоций: от радостного старта до кризиса на середине дистанции, когда думаешь “зачем мне это нужно?„ и эйфории во время финиша. Физически переношу забеги достаточно хорошо. Тут главное — рассчитать силы.





Например, на одном полумарафоне я взял слишком высокий темп в начале и в итоге на 12-13 километре пришлось перейти на шаг.





21 километр достаточно серьезная дистанция, но не настолько тяжелая, как настоящий марафон или ультрамарафон, а 10 километров пробежит любой здоровый человек. Тут важно не «гробить» себя и стремиться к тому, чтобы спорт делал тебя здоровым и счастливым, а не наоборот, — делится опытом Дмитрий.





В мае стало известно , что к Минскому полумарафону 2019, который пройдёт в сентябре, начала готовиться команда «Dream Team» — это команда в составе которой помощник президента, бизнесмены, иностранные дипломаты из Франции и Германии, актриса, телеведущие, журналисты и даже священник.





Запланировано 16 тренировок, за которые команду подготовят к полумарафонской дистанции в 21 км. Всего подготовка будет длиться 100 дней.









А вы готовитесь к забегу? Если еще не начали готовиться – то сейчас самое время. По словам профессора Дональда Редельмайера, — «Если ты гарантированно хочешь прожить ближайшие 5 минут – можешь не вставать с дивана. Если хочешь прожить на 15 лет дольше – вставай и беги».