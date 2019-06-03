Владимир Базанов: чтобы запустить у нас VAR, нужен миллион долларов

- Многие думают, будто у БФФ огромный бюджет...





- Какие бы большие ни были суммы, надо понимать: УЕФА и ФИФА не дарят тебе деньги просто так. Их не потратишь на то, что хочешь. Их можно тратить на развитие футбола в стране, поля, инфраструктуру.





- Допустим, внедрить систему VAR...





- Чтобы ее запустить, нужен миллион долларов. Это дорого. Вообще, мы находимся в хороших контактах с УЕФА, и я даже попросил его президента приехать в Беларусь, дать оценку, оказать кое-какую помощь.





- И каков был его ответ?





- "Да". Уточняем сроки.



