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Владимир Базанов: чтобы запустить у нас VAR, нужен миллион долларов

Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов в программе "Спорт-клуб" на телеканале ОНТ пояснил, насколько дорогостоящей является система VAR.

- Многие думают, будто у БФФ огромный бюджет...

- Какие бы большие ни были суммы, надо понимать: УЕФА и ФИФА не дарят тебе деньги просто так. Их не потратишь на то, что хочешь. Их можно тратить на развитие футбола в стране, поля, инфраструктуру.

- Допустим, внедрить систему VAR...

- Чтобы ее запустить, нужен миллион долларов. Это дорого. Вообще, мы находимся в хороших контактах с УЕФА, и я даже попросил его президента приехать в Беларусь, дать оценку, оказать кое-какую помощь.

- И каков был его ответ?

- "Да". Уточняем сроки.


09:20 03/06/2019
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