Ван Дейк признан лучшим футболистом финала Лиги чемпионов
Голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан самым ценным футболистом финального матча Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
Решающий матч турнира прошел в субботу в Мадриде и завершился со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля". 27-летний ван Дейк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
"Ливерпуль" в шестой раз стал победителем Лиги чемпионов. Голландский защитник, перешедший в "Ливерпуль" зимой 2018 года, во второй раз в карьере сыграл в финале еврокубкового турнира. В прошлом году английский клуб также вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил испанскому "Реалу" со счетом 1:3.
08:14 03/06/2019