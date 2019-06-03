



В местечке Петриков, что на Гомельщине, – всего три спортивные школы для детей. Останутся две: городские власти постановили снести спортивную базу гребли на байдарках и каноэ.





Жительница Петрикова говорит: «И чем тогда нашим детям заниматься? Идти в спорткомплекс? Все платное. Сейчас зарплаты у нас маленькие по сравнению с другими. Поэтому у нас единственная отдушина была – это здесь. Если уберут, то детям не будет чем заниматься», пишет belsat.eu





В школе занимаются 86 детей от 9 до 16 лет. Помимо обучения гребле, занимаются в тренажерном зале, играют в хоккей и футбол. База вырастила чемпионку мира по гребле Марину Литвинчук и десятки мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.





Даниил, воспитанник базы: «Я хочу стать великим спортсменом, как Марина Литвинчук или Николай Хильман. Если эту базу закроют, я не знаю, куда я буду ходить еще…».





Тренер Николай Хильман говорит, что чиновники предложили вместо этой базы построить новую. Но он относится к их словам скептически: «Мы не верим. Если вы не можете найти 60 тысяч на ремонт, вы не найдете денег но новую постройку. Хотя бы такую же. Но зачем ломать то, что есть, если не сделаешь лучшего?»





60 тысяч рублей, о которых идет речь, это деньги, нужные на ремонт здания базы. Тренеры подсчитали, что снос здания будет стоить почти такую же сумму. Но что там стройка – денег нет даже на новые лодки и весла.





Николай Бобрус, тренер: «У нас 30-35 процентов – только инвентаря. Люди стоят на берегу, ждут своей очереди. Я не могу собрать людей и с ними сделать плодотворную тренировку. Понимаете? Более-менее с веслами, но с лодками… ремонтника как такового у меня нет. Я должен приходить и ремонтировать эти лодки. А лодки ломаются. Они очень старые».





Почему чиновники обратили внимание на эту базу, если она уже давно в таком состоянии? 3 июля в Петрикове ждут приезда Лукашенко. А потом …





Николай Мех, житель Петрикова: «Начали готовиться, начали объезжать все учреждения. И вот приехали сюда. Руководству области здание не понравился. Был издан приказ – снести».





После такого приказа люди обращаются к самому виновника торжества.





Евгения Бобрус, тренер: «Александр Григорьевич, единственная надежда на вас. Пожалуйста, помогите отстоять детям то последнее, что мы имеем».





Пока помощь не придет, здание базы будет опечатано, а детям придется заниматься на плавучем металлическом понтоне.











