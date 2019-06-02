Виктория Азаренко вышла в 1/8 парного разряда «Ролан Гаррос»
Белоруска играет в паре с австралийкой Эшли Барти.
В матче второго раунда парного разряда "Ролан Гаррос" белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти взяли верх над швейцаркой Белиндой Бенчич и словачкой Викторией Кужмовой со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, пишет "Прессбол".
Матч длился 2 часа 2 минуты.
В 1/8 финала Азаренко и Барти встретятся с китаянкой Чжан Шуай и австралийкой Самантой Стосур (пятые сеянные).
20:22 02/06/2019
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