Виктория Азаренко вышла в 1/8 парного разряда «Ролан Гаррос»

В матче второго раунда парного разряда "Ролан Гаррос" белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти взяли верх над швейцаркой Белиндой Бенчич и словачкой Викторией Кужмовой со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, пишет "Прессбол"





Матч длился 2 часа 2 минуты.





В 1/8 финала Азаренко и Барти встретятся с китаянкой Чжан Шуай и австралийкой Самантой Стосур (пятые сеянные).