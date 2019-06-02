Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»
Американка Серена Уильямс потерпела поражение от своей соотечественницы Софьи Кенин в матче третьего круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу 20-летней американки.
Следующей соперницей Кенин станет австралийка Эшли Барти.
17:08 02/06/2019
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