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Хоккей на траве. Попадут ли белорусы на Олимпийские игры?

«Минск» выиграл чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Смолевичах в третьем матче финальной серии столичная команда взяла верх над местной «Викторией» со счетом 4:3. Причем по ходу решающего поединка «Минск» уступал в счете 0:2, однако сумел одержать волевую победу. Забитыми мячами отметились Юбко, Попкова и дважды Сыроежко. «Минск» выиграл финальную серию со счетом 3:0 и завоевал золото турнира.


Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Радует, что из каждой команды есть кандидаты в национальную сборную, которая готовится к отборочному турниру к Олимпийским играм. Буквально и июне они будут играть в Испании. У нас еще есть шанс, надежда, что мы попадем на Олимпийские игры.

В следующем сезоне «Минск» выступит в розыгрыше Европейской хоккейной лиги.

17:00 02/06/2019
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