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БФФ: Марцел Личка - лучший тренер мая

По итогам опроса, проведенного Белорусской федерацией футбола, лучшим тренером мая "Высшей лиги 2019" стал Марцел Личка ("Динамо-Брест"), пишет pressball.by.


Механизм выбора лучшего тренера месяца: изданиям для голосования были предложены четыре главных тренера, которые, по мнению БФФ, проявили себя наиболее ярко в прошедшем месяце.

В апреле ими стали:

Сергей Ясинский — "Витебск"

Сергей Ташуев — "Шахтер" (Солигорск)

Марцел Личка — "Динамо-Брест"

Сергей Яромко — "Городея"

Марцел Личка набрал 37 из 44 возможных баллов и стал лучшим тренером мая "Bысшей лиги 2019".


10:23 02/06/2019
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