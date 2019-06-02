Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов в Мадриде.

Первый гол матча был забит уже на второй минуте. Арбитр зафиксировал игру рукой в штрафной «Тоттенхэма» и назначил пенальти. Мохаммед Салах реализовал одиннадцатиметровый. На 87-й минуте форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги удвоил преимущество своей команды.

В первом тайме встреча была прервана из-за выбежавшей на поле фанатки. Стюарды задержали полураздетую болельщицу у центрального круга.

В полуфинале мерсисайдцы оказались сильнее «Барселоны». «Тоттенхэм» сломил сопротивление голландского «Аякса».

«Ливерпуль» в шестой раз в клубной истории стал обладателем главного трофея в европейском футболе.
07:47 02/06/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Олег Дулуб: Милевский вокруг себя организует команду. В других командах такого игрока нет
Йоахим Лев госпитализирован, в Борисов не приедет
Алексей Важник: «Похоже, прежние «Крумкачы» еще раз канули в Лету»


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё