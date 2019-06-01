Александр Лукашенко известен как большой поклонник спорта. При этом руководитель Беларуси стремится к личному общению со звездами спорта. Причем так получается, что, прежде всего, с девушками, пишет udf.by





С кем из спортсменок он проводил отдельные встречи в последние годы?





Татьяна Троина





В конце 2000-х-начале 2010-х женская сборная Беларуси по баскетболу находилась на волне успеха. Одной из ее звезд была Татьяна Троина, не только отличная спортсменка, но и секс-символ отечественного баскетбола.





В 2012 году тренер сборной Анатолий Буяльский рассказал журналистам:





«Татьяна Троина была у него (Лукашенко) в гостях, тренировалась. Она даже ему позавидовала, там очень хорошо... А он ей сказал: «Приезжай, тренируйся». А почему бы и нет? Собрать эту сборную, которой, я уверен, не будет где тренироваться в Минске, поехать туда и сказать: «Нам здесь надо тренироваться».





До этого о встрече Лукашенко и Троиной официально не сообщалось.





Дарья Домрачева





Домрачева дарит Лукашенко копию большого Хрустального глобуса.





Лукашенко был известным фанатом легенды белорусского биатлона, следил по телевизору за гонками с ее участием, неоднократно приглашал и продолжает приглашать ее на встречи и неформальные мероприятия.





В историю вошел визит главы Беларуси и его свиты в носках к Дарье Домрачевой во время Олимпиады-2014 в Сочи. Спортсменка по его решению была удостоена звания Героя Беларуси.





Лукашенко организовывал отдельную встречу с Домрачевой по поводу ее дня рождения, давал указания по личной жизни:





«Тебе в роддоме дадим отдельную палату. Двойню давай».





На вопрос об общении с руководителем страны спортсменка однажды ответила:





«Какой он? Попытайтесь пообщаться с ним лично. Вот и узнаете».





В конце концов, дошло до того, что Лукашенко уверял, что учил маленькую Дашу «бегать» и предрекал ей будущее великой спортсменки – хотя известно, что детство и юность Домрачева провела в России.





Виктория Азаренко





Руководитель Беларуси открыто болел и за теннисистку Викторию Азаренко, тем более одно время она была первой ракеткой мира. Узнав именно о ее победе на Australian Open, Лукашенко бросил ближайшему окружению фразу «Наливай!» Ролик с этим моментом стал вирусным.





Лукашенко и Азаренко встречались один на один много раз. Спортсменка как-то рассказал об одном из эпизодов общения:





«Тогда не было ни телекамер, ни секретарей. Шел обычный живой разговор, который продлился шесть часов... Встреча прошла по моей инициативе: захотелось встретиться, я набрала телефонный номер. Буквально через несколько часов последовал ответный звонок: «Виктория, вас ждут». Мы встретились в тот же день… Кончилось все тем, что мне начала названивать обеспокоенная мама: она подумала, что ее дочку украли».





Теннисистка получила участок на первой береговой линии водохранилища Дрозды и построила там коттедж.





Алина Кабаева





Год назад олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике пригласили на открытие Дворца гимнастики в Минске. После церемонии Алину Кабаеву отвезли во Дворец Независимости.





Лукашенко провел экскурсию для бывшей спортсменки, которой слухи приписывали связь с Владимиром Путиным. Пресс-служба главы Беларуси коротко сообщила, что в ходе полуторачасовой беседы Лукашенко и Кабаева обсудили последние события в мире спорта.





Арина Соболенко





Полгода назад руководитель страны пообщался во Дворце Независимости с 20-летней теннисисткой Ариной Соболенко, которую называют наследницей Азаренко.





Пресс-служба Лукашенко уверяла, что встреча состоялась по просьбе спортсменки, но верится в это с трудом. Соболенко пришла в спортивной одежде – после мастер-класса для детей. Было похоже, что к встрече с первым лицом она не готовилась.





Цель общения Лукашенко с теннисисткой осталась загадкой.





Дарья Блашко





О встрече с Лукашенко биатлонистка призналась только теперь. В конце 2017 года Дарья Блашко из-за конфликта с федерацией решила сменить гражданство на украинское. Когда «вторая Домрачева» находилась дома в Новополоцке, поступил звонок из Администрации президента.





На встречу с Лукашенко биатлонистка отправилась одна – без тренера. В итоге их общение продлилось около полутора часов.





Несмотря на уговоры руководителя страны, Блашко изменить свое решение не пожелала.



