Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

В Гималаях пропали 8 альпинистов

Восемь альпинистов пропали при восхождении на восточную вершину индийской горы Нандадеви в Гималаях, сообщает телеканал NDTV.

Альпинисты из Великобритании, США и Австралии и координатор из Индии вышли из базового лагеря в деревни Мунсияри 13 мая. Они должны были подняться на восточную вершину пика Нандадеви (7434 м над уровнем моря) и 31 мая вернуться в лагерь. Однако в срок группа не вернулась, никакой связи установить с ней не удалось. 

Администрация индийского штата Уттаракханд направила экспедицию для поиска альпинистов, в составе которой спасатели, полицейские и медики. Планируется, что они доберутся до лагеря в вечером 1 июня и затем приступят к поискам. Нандадеви (Нанда-Деви) - вторая по высоте и одна из самых известных вершин Индии, считается очень сложной горой для восхождения.
БЕЛТА
20:47 01/06/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Эверест: климат, мусор и всё новые трупы
В Гималаях погибли альпинисты
Тело погибшей на Эльбрусе альпинистки нашли спустя 31 год после смерти


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё