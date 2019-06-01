Президент УЕФА высказался о «раковой опухоли» футбола

Александр Чеферин

Фото: Francois Walschaerts/ Reuters





По мнению Чеферина, в основном такая проблема существует в лигах низкого уровня, где преступники могут работать с игроками, которые не получают много денег, пишет lenta.ru . Однако президент УЕФА признал, что договорные матчи случаются и на высшем уровне. При этом в Лиге чемпионов такое невозможно, сказал словенец.





В числе одной из проблем в борьбе с договорными матчами Чеферин назвал недостаточную активность полиции. Также он отметил, что иногда трудно доказать, что какая-то команда проиграла умышленно.





В конце мая скандал с договорными матчами вспыхнул в Испании. Под подозрением полиции оказались несколько игр в рамках Примеры и Сегунды. Правоохранители арестовали около 20 человек, которые могут быть связаны с организацией «договорняков».





Чеферин является президентом УЕФА с 2016 года. В феврале 2019-го он был избран на второй срок.



